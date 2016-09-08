الزراعية نت – الاخبار - أوضح المزروعي، لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن الهيئة تسعى أن يكون لديها مشروع في الجزائر، دون تحديد سقف لمبلغ المشروع، مؤكدا أن الهدف هو سد الفجوة الغذائية في الوطن العربي التي تتجاوز 40 مليار دولار حسب إحصائيات 2014.

وقال المزروعي إن الهيئة لها اتصالات مع المستثمر الجزائري والمشروع سيكون في قطاع الحبوب، حيث يعتمد على آخر تقنية عالمية وقد قدم الدراسة الأولية بشكل مهني عالي وبقي البحث عن الأرض المناسبة.

وأشار إلى أن الجزائر مستورد كبير للعديد من المنتجات الزراعية وستعمل مع الهيئة للتقليل من الاستيراد والعمل على تصدير ما ينتج في الجزائر إلى بقية الدول العربية.

وأكد المزروعي على أن الهيئة لها خبرة 40 سنة ولديها حوالي 57 مشروعا زراعيا وقد حققت نجاحات في مجال الاستثمار الزراعي حيث تساهم في إقامة المشاريع و تتحمل تكاليف الدراسة وتنقل التقنيات الحديثة من خلال التواصل مع الشركات العالمية، وهي تقدم جانب تنموي يتعلق بصغار المزارعين، وكذا قروض لبعض القطاعات في الفلاحة وتقدم دعم فني بترشيد المستثمر.

وقال المتحدث إن الهيئة تتواصل مع المستثمرين وتبحث عنهم على حسب أهمية المشروع، وهي مستعدة للمساهمة في المشاريع التي تحقق أهدافها في مجال الأمن الغذائي العربي لاسيما في المحاصيل الرئيسية الخمسة وهي السكر والحبوب والألبان والزيوت واللحوم بما فيها الأسماك.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أن الهيئة اختارت زيارة الجزائر لما لها من فرص واعدة في مجال الاستثمار الفلاحي وهي دولة مؤسسة وفاعلة في الهيئة العربية للاستثمار، كما أنها تمتاز بكثير من المزايا من موارد في مجال الفلاحة إضافة إلى موقعها الإستراتيجي وتوفرها على مناخ استثماري ملائم.

وأضاف أن هيئته تربطها علاقة مع الجزائر منذ سنة 2002، حيث تمت بها عدة دراسات فلاحية، كما بقي التواصل مستمر مع القطاعين العام والخاص.

وأفاد محمد بن عبيد المزروعي أن الهيئة العربية للاستثمار مؤسسة مالية تعتمد على الاستثمار في القطاع الفلاحي من أجل التوصل للأمن الغذائي العربي، وقد أنشئت سنة 1976 و لها مكتب رئيسي في الخرطوم ومكتب إقليمي في دبي وللهيئة موقع لإلكتروني، ولها رأس مال يقدر بـ مليار و 200 دولار، ذاكرا بأن أغلب المشاريع موجودة في السودان وباقي المشاريع موزعة على الدول العربية الأخرى.

بوابة الشروق