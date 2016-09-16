الزراعية نت – الاخبار - أفادت دراسة حديثة أن مستوى سعادة البقر لها ارتباط وثيق بزيادة مستويات الكالسيوم في دم أبقار الهولشتاين وحليب أبقار الجيرسي التي ولدت للتو، بحيث يحظى الحليب الغني بالكالسيوم بمعدلات طلبِ مرتفعةِ. ويوجد الكالسيوم في جسم الإنسان أكثر من أيّ معدنٍ آخر، وتعد منتجات الألبان كالحليب، الجبن، والزبادي مصدراً أولياً للكالسيوم في الغرب، إذ توجد مجموع من الأبقار المنتجة للألبان في أمريكا الشمالية تعاني من مرض نقص الكالسيوم،باعتباره حدثاً صحياً برزاً في حياة الأبقار. حيث يرتبط هذا المرض بمشاكلٍ مناعيةٍ وهضميةٍ، قلة معدل الحمل، وطول الفترة بين الحمل والحمل التالي. وضمن الأبحاث التي تم إجراؤها حول المرض تبين وجود السيروتونين (مادةٌ كيميائيةٌ توجد بصورةٍ طبيعيةٍ والتي تربط بشكلٍ شائعٍ بمشاعر السعادة) يلعب دوراً في المحافظة على مستوى الكالسيوم، وحسب ما صدر عن ثلة من المواقع الإعلامية قام فريق من جامعة ويسكونسون ماديسون في الولايات المتحدة بقيادة الدكتور لورا هيرنانديز بفحص قابلية السيروتونين لرفع مستويات الكاليسوم في كلٍّ من حليب ودم الأبقار المنتجة، وفي هذا قال لورا هيرنانديز: “استطعنا أن نرى أن مستويات الكالسيوم مختلفة بين السلالتين بدراستها”. وأضافت: “رفع السيروتونين مستوى الكالسيوم الدموي في سلالة هولشتاين ومستوى الكالسيوم في حليب سلالة جيرسي. كما يجب أن نلاحظ أن المعالجة بالسيروتونين لم تؤثر على إنتاج الحليب، أو تناول الغذاء، أو على مستويات الهورمونات اللازمة للرضاعة”، واستكملت لاورا هيرنانديز قائلةً: “نريد أن نعمل على إمكانية استخدام السيروتونين كأداةٍ وقائيةٍ لمرض نقص الكالسيوم في الأبقار المنتجة”. وأضافت: “وذلك قد يمكن أصحاب المزارع من المحافظة على الربحية في أعمالهم، في حين يضمن لأبقارهم صحةً جيدةً وإنتاج حليبٍ أكثر تغذيةٍ”. وكالات RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



