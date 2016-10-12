الزراعية نت – الاخبار - بعد تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، أعلن مستخدمون بمخازن الحبوب، عبر مراسلة موجهة إلى المدير العام لشركة المخازن المينائية، عن تسطير برنامج احتجاجي جديد يتمثل في خوض إضراب عام عن العمل، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام الباب رقم 1

وأشارت النقابة الوطنية لمستخدمي مخازن الحبوب بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى أنها بعدما راسلت المدير العام لعقد اجتماع من أجل مناقشة الملف المطلبي لسنة 2015، سجلت عدم اهتمام المسؤول بطلب النقابة، وضربا لمطالب العمال عرض الحائط.

وأوردت النقابة في مراسلتها أن "التماطل في عدم الاستجابة للملف المطلبي الوطني نتج عنه احتقان وتشنج بين العمال، ما أدى إلى ضياع المصلحة العامة للمؤسسة"، مبدية أسفها لما اعتبرته تدهورا في أوضاع مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء، "سببها سوء تدبير مدير المؤسسة"، بحسب المراسلة.

وعن تجليات التدبير الذي وصفته النقابة بالسيء، فقد حصرتها المراسلة في "المحسوبية والزبونية والتمييز بين المستخدمين، وعدم تطبيق بنود مدونة الشغل، وإسقاط بعض أعمال الصيانة لآليات الإنتاج، وسوء التسيير في برمجة الأعمال داخل المصالح، ما أثر سلبا على المردودية داخل المؤسسة".

وأعلنت النقابة أن شغيلة مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء، وأكادير، وآسفي، والناظور، سيضربون عن العمل لمدة أربع ساعات يوم الثلاثاء، بكل من مصلحة الاستغلال ومصلحة الصيانة والإدارة، مع تنظيم وقفة احتجاجية على الساعة الثانية عشر زوالا أمام باب ميناء الدار البيضاء.

عثمان سكاف، عضو النقابة الوطنية لمستخدمي مخازن الحبوب بالمغرب، أشار، في تصريح إلى أن "الشغيلة تستغرب الصمت الرهيب للإدارة العامة، ومعها وزارة الفلاحة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وسياسة الهروب إلى الأمام، وادعاء انتظار تحديد موعد من طرف النقابة لاستكمال الحوار الاجتماعي".

وأضاف المتحدث ذاته، بصفته نقابيا بمؤسسة مخازن الحبوب في ميناء آسفي، أن "المكتب الوطني سيعقد بمقر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اجتماعا يوم الخميس المقبل، لتدارس المحطات الاحتجاجية المستقبلية، بعد تعيين وزير الفلاحة الجديد، مع تنظيم وقفة مركزية أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للحبوب والقطاني بالرباط".

هيسبريس