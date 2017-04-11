الزراعية نت – البحوث والتكنولوجيا - أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن أسماء الفائزين بمسابقة " النخلة بألسنة الشعراء " بنسختها الأولى 2017 التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وفاز بالمركز الأول الشاعر خالد عودة الزواهرة من الأردن عن قصيدة بعنوان "خير النخل".. وفي المركز الثاني الشاعر فارس عتيق البقمي من السعودية عن قصيدة بعنوان "يا باسقة" وفي المركز الثالث الشاعر عتيق خلفان الكعبي من الإمارات عن قصيدة بعنوان "شيخة الرمل" حيث بلغ عدد المشاركين الإجمالي في المسابقة 31 شاعرا وشاعرة يمثلون 10 دول عربية هي الإمارات والسعودية ومصر وسورية واليمن وسلطنة عمان والبحرين وتونس والأردن والجزائر منهم 4 فتيات شاعرات و27 شاب شاعر نظموا قصائدهم باللهجة النبطية في حب النخلة وفضلها وأثرها.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عقب استلام نتائج تقييم الأعمال الشعرية المشاركة من قبل لجنة التحكيم برئاسة سلطان العميمي رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور غسان الحسن والشاعرة زينب البلوشي بصفتهم أعضاء في لجنة تحكيم المسابقة الشعرية.

وقال أمين عام الجائزة أن مسابقة "النخلة بألسنة الشعراء" جاءت بالتزامن مع احتفالات الجائزة بالذكرى العاشرة لتأسيسها "2007 – 2017 " ضمن إطار الأنشطة الثقافية للجائزة التي تهدف الى توظيف الشعر النبطي كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور لأهمية شجرة نخيل التمر من الناحية التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية.

وعبر الدكتور عبدالوهاب زايد عن سعادته بنتائج المشاركة في هذه المسابقة - كما ونوعا - الأولى من نوعها بالعالم العربي.. مضيفا أن هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة نخيل التمر وإحياء غرض مهم من أغراض الشعر - وصف شجرة النخيل - ورفد المكتبة العربية والساحة الشعرية بنوعية مميزة من القصائد الخاصة بهذا الغرض وتشجيع الشعراء على إبداع وكتابة قصائد نوعية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس بطريقة شفافة وتحقيق الشهرة من خلال تسليط الأضواء على تجارب الشعراء الفائزين بالمسابقة.

وأعلن عن إقامة حفل تكريم خاص بالشعراء الفائزين عقب حفل التكريم الرئيسي للفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والذي سيقام في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي في الخامس عشر من شهر مايو 2017 .

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