الزراعية نت – البحوث والتكنولوجيا - عقد مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وبحضور عدد من الخبراء والباحثين الزراعيين من المركز وممثل فرنسا عن دول الإتحاد الأوربي المؤتمر لتوقيع التوأمة ويهدف المشروع إلى تعزيز فعالية واستدامة البحث الزراعي فى مصر بما يتوافق مع أحدث الممارسات التي يتبعها الاتحاد الأوروبي لضمان تطوير الإطار التنظيمي لمركز البحوث الزراعية، وتحسين عملية المتابعة ومراقبة المخاطر الإدارية، ورفع قدرات العاملين بمركز البحوث الزراعية، ووضع نظام خاص بشهادات الجودة والاعتماد ومساعدة مركز البحوث الزراعية فى خطط التطوير والتحديث والاتصالات بين المعاهد والمراكز البحثية والإعلام والجهات العاملة في مجال الزراعة والإرشاد الزراعي.

ويجرى حاليا عقد اجتماعات تحضيرية بين ممثلو مركز البحوث المصرية من المراكز والمعاهد والجهات المعنية بالتنمية الزراعية فى كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا لبدء سريان اتفاقية الشراكة والتوأمة المصرية الأوربية خاصة وأن الباحثين والعلماء تقع عليهم مسئوليات كبرى في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر من خلال ابتكار طرق علمية حديثة لمضاعفة الإنتاج،كما أنهم مطالبون بمضاعفة إنتاجية التربة ومتوسط إنتاجية الفدان في ظل محدودية مساحة الأرض الزراعية، وكذلك مضاعفة إنتاجية المحاصيل الأساسية بأقل قدر من استهلاك المياه، وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك بأقل قدر من الموارد والتكاليف.

ويتضمن مشروع التوأمة تمويل الاتحاد الأوروبي للمشروع ويشرف على تنفيذ المشروع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية ويشارك فى تنفيذه مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع نظرائه فى فرنسا وايطاليا وهولندا كما يتضمن المشروع إيفاد عدد من البعثات من خبراء المؤسسات الفرنسية والايطالية والهولندية لدعم خبراء مركز البحوث الزراعية ودعم وسائل التواصل بين مركز البحوث ووسائل الإعلام المختلفة لتسهيل وتيسير إطلاع المعنيين بالزراعة من فلاحين وجمعيات زراعية وتعاونيات بالجديد في مجال التقنية والبحث العلمي والابتكارات والاختراعات وتجارب الدول الأخرى .

ومن جهته قال الخبير الفرنسي Alain clergerie مدير الاتصالات بوزارة الزراعة الفرنسية وممثل الاتحاد الأوروبي عن مشروع التوأمة ان فرنسا تهتم بشكل كبير بالتواصل مع المجتمع الفرنسي من خلال نشر المعلومات مشيرا إلى أن سلامة الغذاء تمثل اهمية كبرى لدى الحكومة والشعب الفرنسي وان الوزارة تساهم بنشر بيانات صحفية متكررة ودقيقة لافتاً إلى أهمية تداول المعلومات الصحيحة والتي يتم على أساسها تداول السلع الغذائية مشيراً إلىش أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمتد لعشرات السنين، وتحتل الزراعة والري أهمية خاصة في مشروعات التعاون المشتركة مع الدول الأوروبية ومع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة وأن مشروع التوأمة يعد تتويجا لهذه الشراكة لأن مصر تشكل محوراً أساسياً في منطقة البحر المتوسط وعلى الصعيدين الإفريقي والعربي وشدد الخبراء الأوروبيون على أهمية الابتكار والبحث العلمي كقاطرة لحل مشاكل وقضايا العالم المعاصر خاصة في المجال الزراعي, معبراً عن أمله في أن يتمكن المزارع المصري من تطبيق مخرجات ونتائج مشروعات التوأمة بين الاتحاد الأوروبي ومركز البحوث الزراعية.

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