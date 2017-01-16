الزراعية نت – الاخبار - أفاد علماءُ الفلك بدليل يفيد أن الثقب الموجود بطبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية (أنتارلورتيكا) قد بدأ أخيراً بالانغلاق، وبالاستمرار على هذا الحال فينبغي أن يُغلق الثقب بشكلٍ تامٍ بحلول عام 2050م، ومن خلال ما ورد عن ثلة من المصادر الإعلامية تقول الباحثة الرئيسية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سوزان سولومون: " يمكننا أن نكون على ثقةٍ من أن الأشياء التي قمنا بها وضعت كوكب الأرض على الطريق نحو الشفاء"، هذا وقد أقلق هذا الثق الجميعُ بشأنه في فترةِ الثمانينياتِ والتسعيناتِ الميلادية. حيث وجد العلماء أن طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية قد أصبحت رقيقةً بشكلٍ خطِرٍ، وذلك بعد عقودٍ من ضخ مركبات الكلوروفلوروكربون في الغلاف الجوي، خلالِ عملية التنظيف الجاف، الهباء الجوي، والثلاجات القديمة، وهذا ليس أمراً جيداً كما نرى، فإن طبقة الأوزون هي الحاجز الواقي الذي يمتصُّ معظَم الأشعةِ الفوق بنفسجية الضارة من الشمس قبل أن تصل إلى الأرض. هذا وقد تمت عالمية معاهدةً عالميةً نصَّت على التخلص التدريجي من مركبات الكلوروفلوروكربون وغيرِها من المركبات الكيميائية المستنزفة لطبقةِ الأوزون. أظهر الباحثون الآن أن الثقب قد بدأ أخيراً بالتعافي باستخدام قياساتٍ طولية جديدةٍ. وتقلَّص بأربعة ملايين كيلومترٍ مربعٍ، منذ أن بلغ ذروته عام 2000مـ. أيّ بما يُقارب نِصف مساحةِ البر الرئيسي في الولايات المتحدة. لقد اتسع الثقب إلى حجمٍ قياسي في عام 2015مـ نتيجةً لثوران بركان كالبوكو في تشيلي. لكن إذا ما استمرَّ هذا التقدم البيئي، فينبغي أن يغلق الثقب بشكلٍ كاملٍ بحلول منتصف القرن الحالي. تقول سولومون: "الأمر جيد إلى حدٍ ما بالنسبة لنا، أليس كذلك؟ ألسنا بشراً مدهشين، حيث عمِلنا شيئاً خلق وضعاً والذي قررنا فيه بشكلٍ جماعيٍ كعالَمٍ أن نتخلَّص من هذه الجزيئات! وقد تخلصنا منها. والآن، نرى الكوكب يستجيب"، ووفقا لنفس المصادر فمنذ أن بدأ العلماء بملاحظة أن ثقب الأوزون قد أصبح أكبراً في منتصفِ الثمانينات، قاموا برصدِ مستوياتِ الأوزونِ كل عامٍ في أكتوبر، وذلك عندما تنتقل القارة القطبية الجنوبية من شهور شتاءها الطويلة وتصبح مشمسةً. نظراً لأن الكلور يقوم باستهلاك طبقة الأوزون فقط بوجود الضوء والرياح الباردة. لكن ثقب الأوزون بدأ بالتوسع في أغسطس. وتتوقع سولومون وفريقها أنهم سيحصلون على قياساتٍ أكثرَ دقةٍ إذا ما قاموا بفحص المستويات في سبتمبر، حيث لا تزال درجات الحرارة باردةً. وكان الفريق قادراً على إظهار أنه بتناقص مستويات الكلور في الغلاف الجوي، تباطأ المعدل الذي يتسع عنده ثقب الاوزون.

تقول سولومون: "أعتقد بأن الناس، وأنا منهم، كانوا يركزون جداً على شهر أكتوبر، لأن ثقب الأوزون يكون هائلاً وبكامل تألقه حينها". وتضيف: “ولكن أكتوبر أيضاً خاضعٌ لأشياء عديدةٍ مختلفةٍ قد تكون مؤثرة، مثل التغيرات الطفيفة في الأحوال الجوية”. وتقول: " سبتمبر هو أفضل وقتٍ للمراقبة. لأن كيمياء الكلور تسيطر على المعدَّل الذي يتكون عنده الثقب في ذلك الوقت من العام، وهذه النقطة لم تثبت بقوةٍ في الماضي". علم بريس