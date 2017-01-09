الزراعية نت – البحوث والتكنولوجيا - استقبل الدكتور زكى محمد زيدان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور الزهراء محمود مطاوع مدرس علوم الأغذية بكلية الزراعة وذلك لعرض تجربة استبدال دقيق القمح بدقيق الشعير فى إنتاج رغيف الخبز وتأثير ذلك على الصحة العامة وفوائد خبز الشعير التي تتمثل فى تقليل الكوليسترول والوقاية من معظم الأمراض الشائعة بمصر.

حضر الاجتماع الدكتور منى أبو العز بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة وإيهاب رجب الشربيني مدير عام المشروعات البيئية ومصطفى أمين جابر مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.

وأشاد دكتور زكى زيدان بالبحث وأكد على أهمية تعميمه للنهوض بالصحة العامة وللقضاء على مشاكل زراعة القمح فى مصر حيث إن محصول الشعير ينمو في الأراضي الملحية والفقيرة ويعتمد على مياه الأمطار والري الجاف.

جدير بالذكر أن الدكتورة الزهراء مطاوع قد شاركت في المؤتمر الأوروبي الخامس للتغذية في مدينة روما بإيطاليا والذي تنظمه منظمة OMICS الأمريكية الدولية.

وأشادت اللجنة العلمية فى نهاية المؤتمر بالنتائج التى توصلت لها الباحثة، كما أوصت بتسليط الضوء على مثل هذا الغذاء المتعدد الجوانب العلاجية.

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