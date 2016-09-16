الزراعية نت – البحوث والتكنولوجيا - منحت الحكومة النمساوية جائزة الطاقة العالمية الوطنية لسنة 2016 للمركز الوطني لبحوث الطاقة (NERC) التابع للجمعية العلمية الملكية، عن نظام إعادة تدوير النفايات الذي حول روث الحيوانات إلى مصدر للطاقة والحرارة كأفضل مشروع بيئي في الأردن. وقد تم تنفيذ المشروع من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة (NERC) التابع للجمعية العلمية الملكية االذي يعد من أوائل من استخدم تقنية الغاز الحيوي في الأردن في مشروع متكامل لإنتاج الطاقة.

وتم تطبيق المشروع في مزرعة أبقار لإنتاج الغاز الحيوي من خلال عملية الهضم الحيوي، وبتمويل من (MERC- Middle East Regional Cooperation).

موقع المشروع

اختيرت مزرعة أبقار في محافظة اربد لتطبيق المشروع وتبعد عن أقرب خط للتغذية الكهربائية 4 كيلو متر مما يجعل الطاقة الناتجة عن المشروع المصدر الوحيد للطاقة في المزرعة.

آلية عمل المشروع

يتم إنتاج الغاز الحيوي من خلال الهاضم الحيوي أوتوماتيكياً من خلال وحدة تقوم بتحويل مختلف أنواع المخلفات العضوية – المكون الرئيسي لهذه المخلفات هي الكربون والهيدروجين – إلى مواد معالجة وينتج عن هذه العملية خليط من الغازات، الميثان وثاني اكسيد الكربون بشكل رئيسي. يستخدم غاز الميثان الناتج عن هذه العملية في عمليات مختلفة (الطبخ والتدفئة) أو يتم تحويله عبر مولدات خاصة بالغاز الحيوي لتوليد الكهرباء. كما ينتج عن هذه العملية سماد عضوي طبيعي يستخدم لغايات زراعية.

قامت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بمقابلة المهندس صهيب عبابنة من المركز الوطني لبحوث الطاقة للحديث عن تفاصيل هذا المشروع، فصرح المهندس عبابنة بأن المواد الخام المستخدمةفي المشروع هي مخلفات الابقار. وتم اختيار العملية المناسبة في الهاضم حسب نوع المخلفات وتم تحديد الفترة المناسبة للتخمر داخل الهاضم الحيوي حيث لكل نوع من المخلفات فترة تخمر مناسبة تتحول من خلالها المخلفات إلى سماد، وتقوم البكتيريا اللاهوائية بهضم المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي معقم وينتج الغاز الحيويا حيث يتم تجميعه في خزان مصمم محليا من خلالل مركز بحوث الطاقه. وفي بداية تشغيل الهاضم احتاج الهاضم الى فترة من 3-6 أشهر للوصول إلى أكبر إنتاجية. ولا يحتاج السماد الناتج من المشروع إلى عمليات معالجة ويتم استخدامه مباشرة لاغراض الزراعه.

وذكر المهندس عبابنة أن غاز الميثان يشكل 55% من الغاز الحيوي الناتج فيما يشكل ثاني اكسيد الكربون ما يقارب 35% أما الباقي فيكون على شكل غازات بنسب صغيرة جداً مثل غازات الهيدروجين و H2S فيما كانت نسبة الاكسجين ما يقارب %0. ويصل الانتاج 5.5 متر مكعب من الغاز الحيوي يومياً وتختلف الإنتاجية مع إختلاف فصول السنة ففي الشتاء تنخفض درجة الحرارة إلى صفر مئوية أو أقل وهذا يؤثر على إنتاجية البكتيريا داخل الهاضمة الحيوية.

كما بين أن مشروع إنتاج الغاز الحيوي مختلف عن غيره من مشاريع الطاقة البديلة الأخرى بظهور تأثيره وفعاليته، حيث يتم تجميع المخلفات ووضعها في الهاضم مما يخلص البيئة المحيطة من المخلفات التي تكون مصدراً للأمراض والبكتيريا ومنتجة غاز الميثان الذي يتم استخدامه فوراً بعد انتاجه، إضافة إلى إنتاج السماد العضوي الجاهز للإستخدام والذي يصب في مصلحة صاحب المزرعة وابنائه في هذه الحالة.

أثر المشروع على المجتمعات المحلية

وحول أثر المشروع على المجتمعات المحلية فقد قام المركز الوطني لبحوث الطاقة بعمل محاضرات توعوية للمجتمع المحلي وتدريب المزارعين على تشغيل الوحدة وأجزاء الوحدة، كما تم تزويدهم بمواد تعليمية على شكل دليل تدريبي لإنتاج الغاز وكيفية إدارة الوحدة.

وأوضح المهندس عبابنة أنه أصبح هنالك توجه حكومي لتشجيع بناء مصانع كبيرة تستخدام المخلفات التي تجمعها الأمانة والحمأة الناتجة عن معالجة المياه العادمة لإنتاج الغاز الحيوي. حيث تعد مكبات النفايات مشكلة كبيرة في الأردن تحتاج إلى حل جذري وقد يشكل الهاضم الحيوي أحد الحلول التي يمكن أن يطبقها الأردن في طريقه لإقتصاد أخضر نظيف.

وكالات